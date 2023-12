Prefeito Chico entrega reforma da UBS Cariobinha

O prefeito Chico Sardelli entregou a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha na manhã desta segunda-feira (11). Esta é a 14ª obra da Saúde concluída nos últimos 20 meses em Americana. O atendimento ao público na unidade já teve início no período da tarde desta segunda.

No local, são realizados em torno de 2,5 mil atendimentos por mês, entre consultas e procedimentos gerais de enfermagem. A unidade abrange cerca de 11 mil moradores da região. A equipe técnica é composta por dois médicos clínicos, um pediatra e um ginecologista, dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois recepcionistas e um servente.

“Nós estamos investindo cada vez mais na Saúde, para que as pessoas tenham sempre um atendimento digno e de qualidade. Estou muito feliz de poder entregar aos moradores esta unidade totalmente revitalizada, equipada e mobiliada, pois nós estamos trabalhando para oferecer o melhor à população”, declarou o prefeito Chico.

A reforma no imóvel contemplou a substituição do piso interno, instalação de novos aparelhos sanitários e luminárias, construção de uma nova cobertura na entrada principal, ampliação da fachada, substituição de parte do telhado, construção de um novo balcão na área da recepção, substituição da rede elétrica, construção de banheiro destinado a pessoas com deficiência, pavimentação da área externa em frente à entrada principal, substituição de portas e revestimentos, construção de um banco de alvenaria na entrada principal e a substituição do antigo alambrado por gradil.

“Fico honrado em poder fazer parte desta história, juntamente com o nosso prefeito Chico e toda essa equipe de profissionais. Nós não medimos esforços quando o assunto é Saúde e eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito mais por Americana, pois este é um compromisso que assumimos desde o início da gestão”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O empreendimento contou com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga, intermediada pela vereadora Professora Juliana, com contrapartida da Prefeitura de R$ 133.169,14, totalizando R$ 533.129,14 em investimentos. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Este espaço foi renovado na perspectiva de oferecer melhor ambiência aos profissionais e à população, para que, de fato, nós possamos fazer um melhor acolhimento e dar a todos um atendimento mais humanizado”, afirmou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

A unidade recebeu equipamentos e mobiliários novos cedidos pela Cataguá Construtora como parte de um EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança). A empresa se comprometeu com a doação como contrapartida à construção de um empreendimento, condição prevista em lei municipal (Lei nº 6.491, de 18 de dezembro de 2020) que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Americana.

Dentre os equipamentos doados estão computadores e impressoras, armários de aço, mesas, cadeiras, estantes, balanças antropométricas, cadeiras de rodas, câmaras frias, aparelhos de ar-condicionado, geladeira, fogão, autoclaves, entre outros.

“Os profissionais estão felizes com a reabertura do prédio, agora mais adequado para a realização das ações. E isto vai favorecer muito a população, pois os moradores que buscam os serviços agora contam com um espaço mais harmonioso, com muito mais conforto e equipamentos novos”, assegurou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A UBS do bairro Cariobinha fica na Rua São Simão, 522. O telefone é (19) 3468-4445. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.