Danilo Gentili se apresenta em Americana esta quarta-feira

O Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol), em Americana, recebe o humorista Danilo Gentili na quarta-feira, dia 13, às 21h. Os ingressos custam R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira) e estão à venda na bilheteria do Teatro e no site https://entravip.com.br. A produção é da Teatro GT. A classificação etária é 16 anos.

Danilo Gentili dispensa apresentações, por ser reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil. Nos palcos, foi membro do “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do programa humorístico “CQC”, e do seu talk show “Agora É Tarde”, migrando em 2014 para o SBT, onde bate recordes de audiência até hoje no “The Noite”.

LEIA TAMBÉM: Trem iluminado de Natal passa na região nesta quinta e sexta

Como apresentador coleciona inúmeros prêmios e, como comediante, inúmeros processos, sendo o recordista nessa área no Brasil. Danilo voltou ano passado para os palcos com seu novo solo que foi sendo construído na estrada. Contando histórias de como lidou com a pandemia, fatos divertidos nos bastidores da TV e, claro, como mantém seu advogado ocupado a cada novo processo.