Dê um gás no treino para se preparar para o verão?

Dê um gás. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 30% dos brasileiros

com 18 anos ou mais praticam o nível de exercícios físicos recomendado pelos médicos, apesar disso, é quando o verão se aproxima que as academias costumam ficar mais lotadas por pessoas que estão correndo atrás do famoso “projeto verão”, que consiste em traçar um planejamento de rotina fitness por um tempo determinado para deixar o corpo preparado para o período do ano em que a maioria das pessoas se expõem mais ao frequentar a praia ou piscina.

De acordo com José Corbini, educador físico e sócio do app de Saúde Personal Virtual, a prática de exercícios traz inúmeros benefícios para a saúde, mas isso ocorre a longo prazo. “O ‘projeto verão’ pode ser alcançado no sentido de ter melhoras tanto estéticas como de saúde, mas isso depende muito do planejamento e acompanhamento elaborado por profissionais. Caso o aluno já treine, pode intensificar a disciplina dentro desse período, buscando colher melhores resultados, dependendo, claro, do objetivo”, explica ele.

Isso significa que, as pessoas que já possuem uma rotina saudável, podem sim dar um gás nessa reta final antes da estação mais quente do ano chegar, mas como isso é possível? Corbini dá dicas.

Capriche na hidratação

Beber água é essencial para todas as pessoas, de qualquer idade, que pratique ou não exercícios físicos, mas existem situações em que o aumento da ingestão de líquidos podem ser muito benéficas. “Como estamos falando do verão, ou seja, é uma época mais quente, é importante caprichar no consumo de água para evitar desidratação, o que pode acarretar em diversos problemas de saúde e até mesmo uma queda de desempenho na hora do treino”, comenta Corbini.

Não pule seus treinos

Imprevistos acontecem, é claro, mas na hora de dar um gás para o verão, é importante não pular os treinos planejados por seu professor. “Muitas pessoas deixam de treinar no dia em que o treino não é o seu preferido, mas é um momento de manter-se mais focado e, por tanto, pular o treino pode prejudicar o objetivo final”, explica ele.

É comum que, por exemplo, mulheres pulem o treino de superiores e os homens de inferiores, ou então, algumas pessoas deixam o cardio de lado, mas é essencial cumprir tudo como o programado.

Intensifique os exercícios

Intensificar os exercícios não significa “treinar demais”, mas sim fazer o esforço máximo que seu corpo aguenta. Por exemplo, na musculação, é um bom momento para aumentar suas cargas. “Claro que isso deve ser feito com cautela e com a orientação de um profissional”, conta. “Quando falamos em intensificar o treino, é fazer aquilo que você já faz todos os dias, só que melhor”, complementa o personal.

Coma bem

Comer bem é importante para alcançar seus objetivos na academia e também para a saúde, mas, além disso, é através da alimentação que você mantém energia para treinar e consegue recuperar seu corpo após a prática de exercícios.

“É importante ter uma dieta alinhada com seus objetivos e só um nutricionista pode dizer qual o melhor caminho para cada tipo de pessoa”, aponta Corbini.

Permita- se descansar!

Quanto mais treino melhor? Não! O descanso é muito importante e faz parte de todo o cronograma de treinos da pessoa. “O descanso é essencial para evitar lesões, ajudar o corpo a se recuperar e evitar também uma sobrecarga muito grande”, finaliza ele.

