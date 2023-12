Canção Nova faz memória ao primeiro ano de falecimento do Padre Jonas Abib

Dia 12 de dezembro de 2023 faz um ano que o fundador da Comunidade Canção Nova,

padre Jonas Abib, faleceu, aos 85 anos. Em razão desta data, que se tornou feriado na cidade de Cachoeira Paulista (SP), durante todas as missas dessa terça-feira (12/12), no Santuário do Pai das Misericórdias, haverá um momento em memória ao sacerdote. As celebrações eucarísticas serão presididas pelos padres Wagner Ferreira, às 7h; Gilberto Duarte, às 12h; e Bruno Costa, às 18h30.

Os fiéis que vierem à Canção Nova nesse dia, também poderão visitar o túmulo onde o padre foi sepultado, que estará aberto das 7h30 às 20h. O espaço, anexo ao Santuário do Pai das Misericórdias, passou recentemente por uma reforma, para proporcionar mais acolhimento aos milhares de peregrinos que a Canção Nova recebe anualmente e passam pelo túmulo.

