Brasil registra queda de óbitos por aids. Números de São Paulo

O Brasil registrou queda no total de óbitos por aids nos últimos dez anos.

São Paulo registrou queda de 44% no coeficiente de mortalidade por aids, que passou de 5,3 para 3 óbitos por 100 mil habitantes.

Em 2022, o estado registrou 1.860 óbitos tendo o HIV ou a aids como causa básica, 30% menos do que os 2.661 óbitos registrados em 2012. Entre as capitais do país, São Paulo registrou 4,1 mortes para cada 100 mil habitantes no ano passado.

As informações são do novo Boletim Epidemiológico sobre HIV/aids apresentado pelo Ministério da Saúde, que também aponta taxa de detecção de aids em São Paulo de 13,7 casos por 100 mil habitantes. A capital do estado detectou 18,9 casos.

