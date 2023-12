Janja vira alvo de hackers e PF investiga caso

A 1a dama Janja da Silva se tornou alvo de hackers

esta segunda-feira. Sua conta no X (antigo twitter) foi invadida e a Polícia Federal entrou no caso. A conta ficou desativada.

A Polícia Federal informa que instaurou investigação preliminar para apurar a invasão ao perfil no X (ex-Twitter) da senhora Janja Lula da Silva, na noite desta segunda-feira (11/12).

A conta foi bloqueada para novas publicações, a pedido da PF, após postagens ofensivas contra a senhora Janja e o Presidente da República. A Diretoria de Crimes Cibernéticos irá instaurar inquérito policial para aprofundar as investigações.

O governo se mobiliza para reaver a conta da 1a dama do país.

