Carnaval de Santa Bárbara ganha uma nova identidade e abre inscrições para blocos

A preparação para o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste já começou, visando

oportunizar uma melhor organização dos blocos, bem como garantir a segurança e o divertimento de todas as pessoas que vierem para o Município. A novidade para a edição 2024 é uma nova identidade.

O novo logo “Carnaval de SBO” traz as cores alegres e vibrantes remetendo o que já é visto no carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste e seu público diverso, sempre evidenciando o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias.

A marca deixa a versão “DuzEnta” criada para celebrar o bicentenário da cidade e é transformada na tonalidade ‘neon’ das cores roxa, rosa e azul, trazendo características mais arrojadas, atuais e modernas, mantendo na criação tipográfica o divertimento que o próprio Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste sugere.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que o foco nas letras que compõem o nome da cidade busca causar a representação imagética do evento local. “A mudança do nome para ‘Carnaval de SBO’ vem de encontro com o que já é falado pelas pessoas da cidade e da região que escolhem Santa Bárbara d’Oeste para curtir a folia”, explicou. “Santa Bárbara d’Oeste popularmente e carinhosamente é apelidada de ‘Esbó’ [pronúncia]. E, pensando no dito popular, nós trazemos uma nova identidade para a festa de Momo, se apropriando da abreviação do nome da cidade ‘SBO'”, complementou Evandro.

No ano passado mais de 50 mil pessoas prestigiaram o Carnaval na cidade durante três dias de programação intensa. O público rotativo acompanhou os oito blocos de carnaval de rua participantes e voltados para diversos públicos, que passaram pelas ruas da cidade, e atrações culturais no coração de Santa Bárbara, a Praça Central.

Inscrições

Realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a edição 2024 acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15 às 23 horas, e 12 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas, com concentração na Praça Central, ponto oficial de dispersão.

Até dia 21 de dezembro deste ano, os blocos, cordões, bandas e assemelhados deverão se cadastrar por meio do site culturasbo.com/carnavaldesbo identificando as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo desfile, informando sua concentração, itinerário, sugestão de horário e previsão do tempo de duração e estimativa do número de foliões.

