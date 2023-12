Natal: Show de Luzes do Tivoli Shopping agora é diário

Uma das atrações especiais do Natal que celebra os 25 anos do Tivoli Shopping, o Show de Luzes passa a ser realizado diariamente, às 20 horas, a partir de agora.

Com aproximadamente 450 mil luzes (na parte externa) sincronizadas com quatro músicas, a atração de Natal tem duração de 12 minutos.

O show é realizado na fachada do shopping e no estacionamento da entrada principal do empreendimento.

A decoração natalina do shopping conta, ainda, com cerca de 250 mil luzes na parte interna. Além disso, cantatas também estão sendo apresentadas no empreendimento.

LEIA TAMBÉM: Cantatas natalinas continuam em dezembro no Tivoli Shopping