Sumaré decide antecipar 2a parcela 13o do servidor

Essa notícia da antecipação da parcela do décimo terceiro na conta deve por novo fogo na sucessão da cidade.

O nome que cresce no cenário é o do Secretário de Finanças, Eder, bastante ligado ao prefeito Luiz Dalben.

A administração Dalben ainda não definiu se vai ter um nome de consenso para a sucessão.

HABITAÇÃO E TÍTULOS

A Secretaria de Habitação de Sumaré entregou nesta terça-feira, dia 12, mais cem termos de quitação de títulos registrados no Cartório de Registro de Imóvel para famílias dos núcleos Jardim Vitória, Jardim Davina e Parque Residencial Salerno, que já atingiram o pagamento total do imóvel. O evento será a partir das 18h30, no anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza.

O documento dá a essas famílias a escritura definitiva e o registro do imóvel em seu nome. Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo.

“Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder realizar o sonho dessas famílias e regularizar a situação dos loteamentos. Com a assinatura da transferência das escrituras, concluímos um trabalho que iniciamos em 2017, com muito empenho e dedicação. Agradeço a Deus a oportunidade de ser prefeito e poder lutar por aqueles que mais precisam, levando mais dignidade e qualidade de vida ao nosso povo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

