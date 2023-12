Tarcísio elogia Lula por PAC em São Paulo

Esperança do bolsonarismo para 2026, o governo Tarcísio de Freitas

foi a Brasília e saiu elogiando o Novo PAC do Governo Lula. Ele ainda destacou da importância do BNDES para o desenvolvimento do país. Se eles não acreditam nos fatos, talvez acreditem quando é um governador bolsonarista falando o óbvio.

Abaixo postagem do presidente que segue a foto que ilustra a reportagem.