Após uma primeira semana de muito público e elogios, a programação cultural e artística do “Um Natal Mais Feliz” 2023 da Prefeitura de Nova Odessa retorna nesta quarta-feira (13/12), sempre a partir das 19h, na Praça Central José Gazzetta – na esquina das avenidas Carlos Botelho e João Pessoa. A programação artística vai de quarta a domingo, mas a iluminação especial é acesa todos os dias, até o Ano Novo.

Nesta quarta-feira à noite, por exemplo, acontece a Apresentação de Natal dos alunos do SESI Nova Odessa, na concha acústica da Praça Central, além de uma atração surpresa que promete agitar todo o Centro da cidade. E a programação continua até o dia 21 deste mês, sempre de quarta a domingo, sempre das 19h às 22h.

Além da decoração e da iluminação em LED, a praça conta com a Casa do Papai Noel montada na Estação Ferroviária, um Festival de Food Trucks com 37 opções gastronômicas e uma Feira de Artesanato com muitas opções de presentes. Um trenzinho decorado (particular) também tem “ponto final” na Praça e tem atraído muitas famílias, assim como “brinquedões” infláveis (também privados) instalados em frente à Estação Ferroviária.

ADIADOS

Em função da forte chuva que atingiu a cidade no domingo (10/12) à noite, os shows previstos tiveram de ser reagendados dentro da programação deste Natal. Assim, a apresentação do Felipe Delafiori deve acontecer já nesta sexta-feira (15/12). E a grande atração para as crianças, o espetáculo “Felizes Para Sempre”, no qual a Catavento Brasil traz para o público 22 pergonagens da Disney, vai acontecer no próximo domingo (17/12) à noite.

Acompanhe as notícias e programações culturais da cidade no site www.novaodessa.sp.gov.br e redes sociais da facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e instagram.com/prefeituradenovaodessa, e no instagram.com/culturanovaodessa.

HORÁRIO ESPECIAL

A programação natalina 2023 da Prefeitura de Nova Odessa acompanha a abertura especial do Comércio (que funciona em horário estendido até o dia 24/12). Os lojistas de todas as regiões da cidade já atendem em horário especial de segunda a sexta, das 9h às 22h. Nos sábados (09, 16 e 23/12) as lojas abrem das 9h às 18h. E nos domingos, (10 e 17) o horário será das 9h às 15h, e no domingo dia 24/12 (véspera de Natal) os consumidores serão atendidos das 9h às 17h.

Lembrando que visando incentivar os consumidores locais a ACINO (Associação Comercial e Industrial) promove a Campanha “Natal Premiado”. Do dia 1º de dezembro a 18 de janeiro de 2024 comprando nos lojistas participantes da promoção, os consumidores concorrem a dez prêmios: batedeira, cafeteira elétrica, micro-ondas, fritadeira, 4 vale-compras no valor de R$ 250, patinete elétrico e scooter Honda Elite 0km.

