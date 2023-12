A ex-BBB Paulinha Leite ganhou novamente na loteria.

Por meio de seu perfil no Instagram, ela reevelou que organizou um bolão com outras 64 pessoas, e juntas levaram para casa mais de R$ 4,2 milhões na LotoFácil.

“Ganheiiiii ou melhor, ganhamos. Eu e mais 64 pessoas do bolão que eu organizei no concurso 2971 da Lotofácil, ganhamos mais de 4.200.000,00 milhões na última terça-feira. Cada participante desse bolão pagou 35 reais e foi um sucesso. Obrigada, Deus; obrigada, universo”, agradeceu, mostrando o bilhete premiado, deixando muitos de seus seguidores desacreditados. “Quem aí acredita nela? Porque eu não”, comentou uma internauta. “Eu quero participar”, brincou outro.

Diante de tanta sorte, a ex-participante aproveitou ainda para dar um palpite para a Mega da Virada.

Um palpite, vai que: 04-05-17-22-43-59”, revelou Paulinha sobre o jogo que tem um prêmio estimado em R$ 550 milhões.

Rainha de Bateria Carla Prata grava vinheta do carnaval

Faltando exatos 60 dias para o desfile oficial do carnaval 2024, na tarde deste domingo (10), a equipe da Rede Globo esteve na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, situada na zona norte da capital paulistana, para a gravação da vinheta do carnaval.

Como já é tradição, todas as 14 agremiações que compõem o grupo de elite do carnaval, estarão gravando a vinheta, sendo cada uma com o seu samba de enredo em específico, as quais passarão a serem exibidas durante a programação da emissora a partir do mês de janeiro. Cada gravação está sendo realizada diretamente na quadra de sua respectiva escola de samba, com a participação de cerca de 50 componentes que integram o elenco de cada agremiação.

Entre os componentes que abrilhantaram a gravação da vinheta da Tucuruvi, estava a Rainha de Bateria Carla Prata que para a ocasião escolheu um look ousado, cavado e com muita transparência, todo trabalhado na pedraria e com detalhes de acessórios de resina, simulando dentes de marfim, onde evidenciou o corpão sarado da beldade, deixando a mostra principalmente as pernas torneadas, enquanto dava um show de simpatia, carisma e muito samba no pé.

Carla chegou para a gravação acompanhada do namorado, o empresário e Mister Brasil 2023, Luiz Gustavo Mustafe, que fez questão de acompanhar de perto cada detalhe da gravação, além de ficar registrando por celular e paparicando a beldade, que no início deste mês completaram dois meses de namoro.

A apresentadora do Pod Trash, exibido no Youtube e que aborda desafios dos relacionamentos atuais e histórias “trashs” vivenciadas pelos convidados, desfilará em 2024 pelo segundo ano consecutivo como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, onde reina sozinha à frente dos 250 ritmistas da ‘Bateria do Zaca’, comandada pelo Mestre Serginho.

A gravação ainda contou com a participação de outras beldades da agremiação, as quais podemos mencionar o grupo de musas e malandros da Tucuruvi, que estavam nas cores da escola, azul e amarelo e arrasaram no samba no pé, além de Luan Caliel e Beatriz Teixeira, o casal oficial de Mestre Sala e Porta Bandeira, que bailaram ostentando com muita maestria o pavilhão da escola, enquanto que os ritmistas tocavam o samba ao comandado do intérprete oficial Hudson Luiz.

No carnaval de 2024, o Acadêmicos do Tucuruvi será a última escola a desfilar no sábado, 10 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “IFÁ”, o qual está sendo desenvolvido pelos carnavalescos Yago Duarte e Dione Leite.

“Nossa proposta é observar o oráculo de Ifá não somente como um jogo de adivinhação, mas também como uma filosofia e olhar singular para a vida segundo os preceitos e princípios Yorubás. Temos a certeza de que faremos o maior carnaval da história de nossa escola. Queremos um samba que emocione, toque a alma de nossa comunidade e que encante todo o mundo do samba com uma mensagem de respeito a todas as religiões”, revelou Rodrigo Delduque, vice-presidente da agremiação.

Samba-enredo

Olori, Alagbara, Olodunmaré

Axé Orunmilá

A ponta da lança Igbá de Ifá

Tucuruvi, Laroiê, Mojubá

Epá, Ojú, Olorun

Ifá Ó, Exu Ago

Labareda de Ifé, A Força Igbadú

Ilumina meu caminho

E fundamentos de Odu

Poesia de Irofá soprou além-mar

Tem dendê nos mistérios de Orun

Irukerê, Irukerê

Simboliza a realeza, aos olhos de Opelê

Irukerê, Irukerê

Ilê Brasil, aiê, aiê

Ori canta o Filá, salve meu Babalawô

Terra, Fogo, Água e Ar, Obará

Nos olhos de Opón Ifá vejo o fim da minha dor

E na gira das Yás, Odara

Respeitem minha ancestralidade

Tolere a diferença na raiz

Meu samba luta pela igualdade

No ilê da Cantareira sou Feliz

Negra cultura, nossa essência

Na filosofia, na religião

Herança de Ifá é resistência

Me abraça, somos irmãos!

Composição: Macaco Branco / Carlos Bebeto / Djalma Santos / Chiquinho Gomes / Dr. Marcello Medeiros / Denis Moraes