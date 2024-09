A presença da Biolab no Canadá está em crescimento e, para apoiar e sustentar o seu planejamento estratégico, a empresa anuncia a promoção de Cícero Carvalho como Vice-Presidente Comercial da Exzell Pharma, subsidiária da farmacêutica naquele país. O laboratório foi adquirido em 2022 e, desde então, tornou-se plataforma para internacionalização da Biolab, com foco na expansão da atuação para outros mercados.

Além de liderar a implementação da unidade de Saúde Animal (Exzell Animal Health), Cícero assume a responsabilidade por estratégia, planejamento e estruturação da equipe comercial, tanto na área humana quanto veterinária da Exzell.

Suas prioridades incluem conduzir o crescimento da empresa nos próximos anos, assegurando sinergia entre as estratégias globais da Biolab e a estrutura local no Canadá. Adicionalmente, Cícero tem a missão de desenvolver as equipes de marketing e vendas, identificando e explorando novas oportunidades de negócios, produtos e parcerias estratégicas.

“Estou muito honrado em ter recebido esta oportunidade de contribuir ainda mais para o sucesso da Biolab por meio das operações da Exzell Pharma no Canadá. Ansioso para continuar colaborando com dedicação e muito trabalho, buscando sempre superar os desafios e conquistar grandes resultados para a Exzell”, pontua Cícero Carvalho, Vice-Presidente Comercial da Exzell Pharma, subsidiária do Canadá.

Sobre a Biolab

Promover um futuro com mais qualidade de vida requer uma busca incansável por tratamentos seguros e inovadores. Com essa missão a indústria farmacêutica brasileira fundada em 1997 e com presença internacional, investe em pesquisas e parcerias para superar os crescentes desafios da saúde.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

Com seus mais de 3.800 colaboradores e a 4ª maior Força de Vendas do Brasil, a Biolab está entre as maiores farmacêuticas do país, atuando em diversas especialidades, como: dermatologia, ginecologia, ortopedia, gastroenterologia, pediatria, clínica médica e sistema nervoso central, além de ser líder em cardiologia. As unidades de negócio Biolab Genéricos, Avert Humana e Avert Biolab Saúde Animal contribuem com o portfólio de mais de 500 produtos.

A Biolab está em crescimento constante. São três unidades de produção, além de um moderno complexo fabril em construção. E não para por aí: no Canadá é a 1ª farmacêutica brasileira com um Centro de Pesquisas e adquiriu a empresa Exzell Pharma para expandir suas fronteiras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP