O bitcoin vai acabar? Nos últimos dias, o profeta do apocalipse cripto foi Michael Burry, gestor famoso por antecipar a crise imobiliária de 2008. Segundo ele, a moeda digital pode entrar em um “death spiral”, uma espiral de morte típica de ativos altamente alavancados e excessivamente dependentes de confiança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O alerta veio após a moeda cair abaixo de US$ 73 mil na terça-feira, atingindo o menor patamar desde que o presidente Donald Trump retornou à Casa Branca, há pouco mais de um ano.

A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar as redes sociais, alimentar debates e gerar mais uma certidão de óbito do bitcoin.

O que explica a queda atual do bitcoin

Antes do obituário, é preciso entender o contexto. A queda recente do bitcoin não surgiu do nada nem é um evento isolado. Ela ocorre em um cenário global de aversão ao risco, com investidores reduzindo exposição a ativos voláteis diante da perspectiva de juros elevados por mais tempo, dólar forte e menor liquidez internacional.