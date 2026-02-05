Prefeitura alerta sobre golpe envolvendo entrega de carnê do IPTU

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa e alerta a população sobre a ocorrência de golpe envolvendo a entrega de carnês do IPTU no município.

De acordo com relatos, uma pessoa, geralmente chegando de motocicleta, aborda moradores e se apresenta como funcionário dos Correios. O golpista informa que está realizando a entrega do carnê do IPTU e solicita o pagamento de uma suposta taxa para efetuar a entrega.

A Prefeitura esclarece que não há qualquer cobrança de taxa para entrega de carnês de IPTU, seja por parte do Município ou dos Correios. Trata-se, portanto, de golpe.

A orientação é para que os moradores não realizem nenhum pagamento, não fornecerem dados pessoais e redobrarem a atenção diante de abordagens dessa natureza.

Caso alguém seja abordado nessa situação ou identifique movimentação suspeita, a recomendação é acionar imediatamente a Guarda Municipal pelo telefone 153 e 3458-1388.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para coibir esse tipo de crime e garantir a segurança de todos.

