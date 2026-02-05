Santa Bárbara realiza recuperação de erosão no Córrego Mollon

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços para recuperação de erosão no Córrego Mollon, em ponto próximo à Avenida Antonio Pedroso – ao lado do Parque das Paineiras. Máquinas e equipes da Secretaria de Obras e Serviços e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) atuam no local na manhã desta terça-feira (3).

Entre os serviços está a recuperação do talude localizado ao lado da ponte. A ação tem como objetivo a proteção da estrutura da ponte – que não foi afetada.

