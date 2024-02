Consolidado como maior da região, o Bloco das Bárbaras

mais uma vez celebrou a diversidade no carnaval e arrastou uma multidão por horas durante o dia até a noite esta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

BLOCO DAS BÁRBARAS

Nascido em 2016 o Bloco visa resgatar a tradição do carnaval barbarense se tornando referência na cidade e toda região pela diversidade de público e respeito. Ao som de axés dos anos 90, frevo, samba enredo e hits carnavalescos embalados pela animada Banda das Bárbaras.

O evento deste ano teve até um ‘after’ embalado por música eletrônica encerrando os festejos de momo.

