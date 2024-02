Lançado em agosto de 23, o BYD Seal parece que caiu no gosto

do brasileiro. Depois das vendas iniciais modestas, o sedã cupê da marca chinesa acelerou e, desde o final do ano passado, estacionou no pódio dos carros elétricos mais vendidos. De quebra, assumiu o segundo lugar entre os sedãs médios, só perdendo para o todo poderoso Toyota Corolla.

Após o resultado recorde de 857 emplacamentos em dezembro, o BYD Seal manteve o bom ritmo com 612 unidades em janeiro. Resultado que garantiu o segundo lugar entre os sedãs médios, superando nomes como Nissan Sentra (308), Honda Civic (151) e VW Jetta (224) – o Toyota segue isolado na liderança com 2.142 unidades.

Medindo 4.80 metros de comprimento, o BYD Seal é baseado na plataforma elétrica e-platform 3.0 desenvolvida internamente e um dos principais modelos da ofensiva internacional da BYD ao lado de nomes como Dolphin e Yuan Plus. Na China ele também possui versão híbrida, que, inclusive, já foi registrada aqui no Brasil.

