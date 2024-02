Cada vez mais acuado por investigações de golpe, Jair Bolsonaro

decidiu mostrar que tem força popular e convocou seu público para um ato na av Paulista em São Paulo no próximo dia 25- um domingo.

No dia 25 de fevereiro de 2024 temos um encontro marcado com o nosso Presidente ⁦@jairbolsonaro⁩, as 15 horas na paulista. Em defesa da liberdade, da democracia e do estado de direito em nosso País.🇧🇷 pic.twitter.com/1T6pEQXCuB — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) February 13, 2024

