O Bloco do Traquitana abrirá a programação do Carnaval de SBO 2026, levando às ruas o clima dos antigos carnavais, com marchinhas tradicionais e sucessos do axé dos anos 1990 e 2000, em uma proposta voltada para todas as idades. O desfile acontece no sábado, 14 de fevereiro, com concentração às 15 horas e saída às 19h30, a partir da ETA 1, localizada na Avenida Monte Castelo.

O trajeto segue descendo a avenida, passa pela Rua João Lino, vira à esquerda na Rua Santa Bárbara e segue até a Praça Central, local de dispersão oficial dos blocos. Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parcerias com os blocos.

O Bloco do Traquitana integra a programação do Carnaval de SBO 2026, que será realizado de 14 a 17 de fevereiro, reunindo também BloCão, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.

Tradição e alegria desde 2019

Criado em 2019, o Bloco do Traquitana tem como proposta resgatar a essência do carnaval de rua tradicional. Com um mini trio elétrico, o bloco proporciona uma experiência marcada pela nostalgia, pela animação e pela convivência entre famílias e foliões.

Ao longo dos anos, o Traquitana se consolidou como um bloco familiar, atraindo participantes de Santa Bárbara d’Oeste e de outras cidades, fortalecendo o carnaval de rua como uma manifestação cultural segura, acessível e democrática.

Neste ano, o bloco contará com a Banda Projeto Hits, que será responsável por animar a concentração, além da presença da Baiana, que desfilará com traje novo, abrindo o cortejo junto ao estandarte do bloco.

Além do desfile carnavalesco, o Bloco do Traquitana também realiza o tradicional “Arraiá do Traquitana” no Museu da Imigração, evento que ocorre anualmente no mês de junho e que integra o calendário cultural da cidade.

Em 2024, a trajetória do bloco foi registrada no curta-metragem “As Marchinhas do Traquitana”, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, documentando a animação, a folia e a memória afetiva das marchinhas que inspiram o projeto.

O calendário do Carnaval de SBO 2026 também prevê o lançamento do Guia Completo do Carnaval em janeiro. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo

Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.