O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi HM Americana, recebeu nesta sexta-feira (9) cinco novas cadeiras de rodas e cinco cadeiras de banho, reforçando a estrutura de apoio à mobilidade, higiene e segurança dos pacientes atendidos pela unidade.

A aquisição amplia de forma imediata a disponibilidade desses equipamentos, considerados essenciais para a rotina assistencial e para o atendimento humanizado, especialmente de pacientes com mobilidade reduzida ou em recuperação de procedimentos cirúrgicos. Atualmente, além das 10 novas cadeiras, o HM dispõe de 10 cadeiras de rodas e 22 macas, sendo 10 macas com rodas e 12 macas fixas.

De acordo com o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos, o investimento reforça o compromisso com a qualidade da assistência.

“A chegada desses novos equipamentos melhora as condições de atendimento e dá mais suporte às equipes e aos pacientes. Nosso objetivo é garantir estrutura adequada, segurança e acolhimento, acompanhando a demanda diária do hospital”, destacou.

A ampliação do número de cadeiras contribui diretamente para atender períodos de maior demanda, especialmente em dias com volume elevado de atendimentos ortopédicos e pacientes em pós-operatório, reduzindo a possibilidade de indisponibilidade momentânea.

“Essa ampliação é mais uma ação voltada à qualificação da assistência e ao cuidado humanizado com os pacientes. São equipamentos essenciais para garantir mais segurança, conforto e dignidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Esse investimento reforça o compromisso da administração municipal em fortalecer a estrutura hospitalar e oferecer melhores condições de atendimento à população de Americana”, declarou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A administração do hospital segue realizando investimentos contínuos na modernização da estrutura e na qualificação dos serviços, com foco na organização dos fluxos internos e na melhoria permanente do atendimento à população. O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

