O jornalista Ariel Ferreira anunciou que deixa a assessoria de comunicação do grupo Chavantes/ Hospital Municipal de Americana. Ele vai assumir um posto na equipe da vereadora Jacira Chavare.
Presente na imprensa local há quase 20 anos, AF começou no rádio (Equipe Jovem de Esporte) que tinha vários outros talentos surgidos na antiga Azul Celeste.
Ariel e experiência
Ele também já trabalhou na Câmara de Americana e em assessoria de deputados da região. Antes de ir para o HM/Chavantes, esteve na comunicação da prefeitura.