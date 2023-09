Blue Zones- Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos,

Icária, na Grécia, Península de Nicoya, na Costa Rica, e a Sardenha, na Itália são as regiões espalhadas pelo planeta onde as pessoas vivem mais e, sobretudo, melhor. Chamadas de “Blue Zones”, essas áreas foram estudadas e revelaram hábitos e comportamentos que podem ser os segredos para a longevidade e a qualidade de vida.

Por conta disso, esses lugares têm despertado uma enorme curiosidade de cientistas, jornalistas e até mesmo de curiosos que desejam descobrir o porquê do alto índice de pessoas com maior expectativa de vida vivendo com saúde, autonomia e baixos índices de doenças crônicas e limitações. A Puravida, empresa pioneira no Brasil na área de alimentação saudável, suplementação e educação alimentar, separou 7 lições que podem ser aprendidas com essas populações e incluídas na rotina. Confira abaixo.

Movimento: a tecnologia ainda não dominou completamente a rotina dessas pessoas, fazendo com que elas realizem tarefas diárias com seus próprios esforços. Isso garante que, mesmo sem a prática intensiva de exercícios, se mantenham ativas. Atividades rotineiras como levar o cachorro para passear, fazer caminhada ou manter alongamentos diários já são consideradas opções para manter o corpo em momento. Alimentação saudável: a maior parte do cardápio é composto por frutas, vegetais e alimentos naturais e saudáveis. Ricos em nutrientes e com baixo teor de gorduras ruins, essas escolhas alimentares mantêm o organismo em equilíbrio. Equilíbrio alimentar: não é somente sobre o que comer, mas também sobre quanto comer. O respeito ao limite do corpo é um dos pilares da longevidade, evitando exageros e promovendo a saciedade verdadeira. Além da rotina alimentar, algumas bebidas, como o vinho, são consumidas com moderação, fornecendo antioxidantes benéficos à saúde. Alívio do estresse: uma vida menos acelerada e mais conectada com a natureza e as pessoas ao redor promovem um estado mental de calma e tranquilidade, essencial para a manutenção da saúde mental. Convívio social: ter uma rede de apoio e manter conexões saudáveis são essenciais para o bem-estar, já que viver em grupo produz substâncias que fazem bem ao organismo, evitando o sentimento de solidão. Prática religiosa: a fé, independentemente da religião, proporciona esperança, conexão e propósito, elementos essenciais para a saúde mental e emocional. Senso de propósito: ter um propósito de vida claramente definido e trabalhar diariamente para cumpri-lo gera satisfação, alegria e saúde.

Na tentativa de traduzir um pouco desse estilo de vida, a Puravida fechou uma parceria com a chef Carla Pernambuco, idealizadora do projeto de usar as Blue Zones do planeta para revelar parte dos segredos das pessoas mais longevas que priorizam uma dieta mediterrânea à base de alimentos frescos, azeite de oliva, mel, grãos integrais, vegetais e frutas.

O cardápio é uma autêntica jornada culinária que abrange as cinco regiões das do planeta com as pessoas mais longevas: começa com um revigorante drink com power coffee de Ikaria na Grécia, seguido por seguido por Blinis de mandioca e tartar de pupunha tropical com Collagen Protein Neutro, temperado com Lemon Pepper e Veggie Taste, um delicioso ‘Petisco’ da Península Nicoya na Costa Rica. Na sequência vem o ‘Abre Bocas’ composto por uma deliciosa Salad rolls feita de massa de arroz, harussame, cenoura, broto de feijão e repolho com molho de PuraJuice Abacaxi & Hortelã e Coco Cream de Okinawa no Japão.

Os ‘Favoritos para Escolha’ que entram como o prato principal são duas opções, sendo a primeira Peixe Puravida, peixe do dia, purê de banana da terra e emulsão de Coco Cream da Península Nicoya na Costa Rica ou Agnolotti de cogumelos, fonduta de leite de castanhas, Plant Cheese e Golden Ghee de Sardenha na Itália. ‘Adocicando’ a experiência é hora da sobremesa com um delicioso Brownie raw de tâmaras, mix de nuts, Cacau Premium e Matchá de Loma Linda na Califórnia e Raspadinha de melão com Coconut Granola de Jabuticaba e Açaí de Okinawa no Japão. O Blue Zone com especiarias fecha a experiência fazendo referência às regiões.

Essa aventura de sabores está temporariamente disponível no Restaurante Carlota, localizado na Rua Sergipe, 753, Higienópolis, até o dia 24 de setembro. Os amantes da boa mesa podem se deleitar com este menu exclusivo pelo valor de R$ 180 reais por pessoa. Uma rara oportunidade de explorar os segredos culinários das zonas mais longevas do mundo sem sair do Brasil.

Sobre o Carlota:

Em 30 anos de carreira, a chef Carla Pernambuco tem a inventividade como marca registrada. O Carlota, seu bistrô brasileiro, mantém-se sempre moderno e atual ao incorporar constantemente influências das cozinhas de todo o mundo em seu cardápio. Clássico paulistano consagrado, o sobrado de tijolinhos brancos no bairro de Higienópolis tem mesas de madeira sem toalha e ambiente amplo e iluminado, decorado com quadros escolhidos pela chef. No menu, a cozinha multicultural, divertida e afetiva, segue em constante renovação – e está cada vez mais saudável. Os favoritos da casa, constantemente relidos, são oferecidos no salão ou para entrega através do Carlota Very Deli, seu serviço de entregas, e ganham a companhia de novidades inspiradas em cada viagem, novo ingrediente descoberto ou depois das leituras e pesquisas da antenada chef.

Sobre a Puravida:

A Puravida é uma empresa brasileira de produtos naturais, que nasceu com o propósito de facilitar um estilo de vida saudável e a prática do cuidado da saúde como um projeto de longo prazo. O portfólio da Puravida é composto por mais de 200 produtos obtidos de maneira sustentável, entre alimentos naturais, suplementos concentrados e nutrientes fundamentais para que qualquer pessoa, mesmo a mais ocupada, possa introduzir qualidade em sua nutrição, rituais diários e cuidados pessoais.

