Boeing abre inscrições do 1o programa de estágio no Brasil

Boeing- Líder em recrutamento e seleção de estagiários

e trainees, a Companhia de Estágios está divulgando e conduzindo os programas de estágio de 10 empresas: Boeing, QI Tech, Boehringer Ingelheim, Ultracargo, Nissan, Gerdau, Indorama Ventures, Henkel, UHG e Novo Nordisk. Há também oportunidades para trainees na Indorama Ventures.

Ao todo, são mais de 300 oportunidades para trabalhar nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de bolsa-auxílio, as empresas oferecem pacotes de benefícios bem completos.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem se inscrever no link de cada programa.

BOEING

Comprometida em impulsionar o futuro do setor aeroespacial no Brasil, a Boeing anunciou o lançamento de seu primeiro programa de estágio no país: Full Flight – Programa de Estágio Boeing 2024. Com início em 2024, a iniciativa está alinhada com a estratégia global da companhia de contribuir com a excelência em engenharia nos países em que atua.

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e presta serviços de manutenção a aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países.

Os estudantes terão a chance de desenvolver um conjunto de habilidades, criar relações duradouras e contribuir com projetos que moldam a inovação aeroespacial. São oportunidades únicas de crescimento profissional e desenvolvimento técnico, com participação em projetos reais, mentoria e acompanhamento personalizado de profissionais experientes.

Os futuros estagiários da Boeing, além de bolsa-auxílio, receberão benefícios como Convênio Médico, Convênio Odontológico, Vale-refeição, Vale-alimentação, Seguro de Vida, Auxílio transporte e Auxílio farmácia.

Podem participar do processo seletivo estudantes de engenharia (todas) que tenham formação prevista para dezembro/2024 e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, 30 horas por semana, em modelo híbrido, na cidade de São José dos Campos/SP. Ter fluência no idioma inglês também é necessário.

Bolsa-auxílio: R$ 2.700,00

Prazo de inscrição: 05/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boeing

QI TECH

A QI Tech, empresa do setor financeiro que oferece infraestrutura para serviços financeiros de crédito, banking, onboarding, antifraude e fundos de investimento, está com 10 oportunidades de estágio na cidade de São Paulo/SP.

É o Programa Estágio QI Tech 2024 que está com inscrições abertas para alunos de cursos de graduação como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing, Matemática e correlatos, que apresentarem previsão de conclusão entre 2024 e 2025. Entre os conhecimentos adicionais exigidos estão inglês e Excel (intermediários).

Os aprovados no processo seletivo irão receber benefícios como Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale-cultura com valor total de R$ 1.450,00, além de Convênio médico, Convênio odontológico, Seguro de vida, Prêmio por indicação, Vale-transporte, Prêmio por performance e bebidas e frutas à vontade.

Bolsa-auxílio: R$ 3.500,00

Prazo de inscrição: 03/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/qitech/

BOEHRINGER INGELHEIM

A Boehringer Ingelheim, uma das 20 maiores farmacêuticas do mundo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Geração B.I. – 1º semestre 2024. São 12 oportunidades nas cidades de Paulínia/SP e São Paulo/SP (Morumbi) para estudantes com formação prevista entre dezembro de 2025 e junho de 2026.

São aceitos alunos de cursos de graduação como Administração, Comércio Exterior, Design, Economia, Engenharias, Farmácia, Logística, Marketing, Química, Técnico em Qualidade, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Farmácia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, TI ou correlatos. Algumas vagas pedem conhecimentos técnicos como Inglês intermediário e Excel intermediário.

Os aprovados irão estagiar em modelo híbrido de trabalho, sem dress code e se desenvolver profissionalmente numa cultura de diálogo aberto e colaborativo. São oferecidos os seguintes benefícios: Vale-refeição ou refeitório (a depender da localidade), Vale-alimentação, Estacionamento, vale-transporte ou fretado, Convênio médico e odontológico, goFLUENT (plataforma de idiomas), Plano de saúde PET, subsídio medicamentos (funcional card), Gympass, Auxílio para filho(a) portador(a) de deficiência, Licença-maternidade e Licença-paternidade estendida, Ambulatório médico, Vale-natal, Auxílio-creche, Apoio pass, Allya (parceria para desconto em compras e serviços), Seguro de Vida e Zenklub (a partir do 2º mês de contratação).

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 27/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boehringer/

ULTRACARGO

A Ultracargo, empresa de soluções logísticas integradas que hoje movimenta combustíveis, biocombustíveis, químicos, petroquímicos e óleos vegetais, está com inscrições abertas para Programa de Estágio Ultracargo 2024 – #ElasNaUltracargo.

O programa é afirmativo para mulheres cis, trans ou travestis. Ao todo são 12 vagas no modelo híbrido em São Paulo/SP e no formato presencial em Aratu/BA, Barcarena/PA e Santos/SP.

Para participar, os interessados devem estar cursando graduação e ter previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. São aceitos cursos como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Big Data e Inteligência Analítica, Ciência da computação, Ciência de dados, Ciências ambientais, Ciências contábeis, Economia, Comunicação social, Jornalismo, Marketing, Direito, Engenharia (várias), Estatística, Gestão ambiental, Matemática, Relações públicas, Segurança da informação, Tecnologia em processamento de dados, Tecnologia em segurança da informação, Relações internacionais e cursos correlatos.

Os aprovados irão estagiar em áreas como Comercial, Controladoria, Engenharia, Governança de TI e Segurança da Informação, Inteligência de Mercado, Jurídico, Operação, Programação e Controle Operacional, Qualidade, SSMA e Sustentabilidade

A empresa oferece benefícios como Assistência médica, Seguro de vida, Vale-transporte, Assistência odontológica, Vale-alimentação ou refeitório no local, Gympass, Quick-massage.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 29/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ultracargo/

NISSAN

A Nissan, fabricante japonesa de automóveis que atende mais de 160 países, com mais de 160.000 funcionários e líder na produção de veículos de emissão zero, busca 89 estudantes para o Programa de Estágio Nissan Brasil 2024.

Os futuros estagiários irão atuar na fábrica da Nissan em Resende/RJ e nas unidades da empresa no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Jundiaí/SP e São José dos Pinhais/PR, sendo que 80% das vagas serão destinadas a grupos minoritários para garantir uma seleção com forte perspectiva de gênero, deficiência física e diversidade de raça, além de considerar também universidades mais distantes dos centros urbanos.

Para participar, é necessário estar fazendo um dos seguintes cursos de graduação com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2025: Administração, Análise e desenvolvimento de sistemas, Ciências atuariais, Ciências contábeis, Ciências econômicas, Economia, Comércio exterior, Comércio internacional, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia empresarial e controladoria, Engenharias, Estatística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e propaganda, Relações econômicas internacionais, Relações internacionais e ciências políticas, Segurança da informação, Sistemas de informação, Tecnologia da informação e correlatos. Os futuros estagiários que irão atuar em áreas como Assuntos Governamentais, Compliance, Comunicação Corporativa, Design, Engenharia de Produção, Engenharia de Produto, Financeiro, Jurídico, Manutenção, Marketing, Planejamento de Produto, Qualidade, Sistemas e Tecnologia da Informação e Vendas.

A Nissan oferecerá benefícios como: assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou transporte fretado, ajuda de custo para montar um home office, dia livre no mês do aniversário e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/2023

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/nissan-brasil

GERDAU

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, abriu inscrições de seu programa de estágio.

A Companhia de Estágios está conduzindo 82 vagas do Programa G.Start 2024 – Estágio Universitário Gerdau em Rio de Janeiro/RJ e nas seguintes cidades em SP: Araçariguama, Cotia, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, São Caetano do Sul, São José dos Campos e São Paulo.

Cada localidade aceita estudantes de cursos específicos, entre eles, destacam-se Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia (várias), Gestão de RH, Psicologia, Logística, Tecnólogo de Gestão Ambiental e correlatos, Comércio Exterior, Comunicação, Inteligência Artificial, Jornalismo, Meteorologia, Propaganda e Marketing, Publicidade, Rádio e TV e Relações Públicas. É importante que os candidatos tenham previsão de formação entre Julho/2024 e Dezembro/2026.

O programa conta com uma trilha de desenvolvimento desenhada para potencializar o futuro dos aprovados e um pacote de benefícios condizente ao mercado com Vale-transporte ou fretado, Vale- refeição ou refeitório no local, Plano odontológico, Plano de saúde e Seguro de vida.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 17/10

Link de inscrição: https://rjsp.estagiogerdau.com.br/

INDORAMA VENTURES

A Indorama Ventures, uma das principais produtoras de petroquímicos do mundo e líder na produção de tensoativos e especialidades químicas nas Américas, está com oportunidades abertas para o Programa de Estágio e Trainee Indorama Ventures 2024.

Ao todo, a empresa está com 31 vagas. São 19 oportunidades de estágio para alunos de nível superior que estejam matriculados a partir do penúltimo ano de curso e 07 vagas para estudantes de nível técnico que já tenham concluído a parte teórica do curso e possam estagiar nas cidades de Camaçari/BA, Mauá/SP, São Paulo/SP, Tremembé/SP e Triunfo/RS. Diversas áreas de estudo são aceitas.

Já as 5 vagas de trainee são para profissionais graduados em cursos como Biologia, Bioquímica, Engenharias (todas), Farmácia, Física, Química e cursos correlatos, com no máximo dois anos de formação, com inglês avançado e que morem ou tenham disponibilidade para se mudar para Mauá/SP, Suzano/SP, Tremembé/SP, Camaçari/BA ou Triunfo/RS.

A companhia oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios como Assistência médica e odontológica, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Vale-refeição ou refeitório no local, Vale-transporte, Gympass/Totalpass, PAE (Programa de Apoio ao Empregado), Convênio farmácia e Kit Natalino ou Cartão de Natal.

Bolsa-auxílio (estágio): compatível com o mercado

Salário (trainee): compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 02/11

Link de inscrição: https://oxiteno.com/programa-de-estagio-trainee-2024/

HENKEL

A Henkel, líder mundial em adesivos e dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu 23 vagas de estágio para universitários de diversas áreas de graduação. As oportunidades são para as três unidades da Henkel no estado de SP: São Paulo, Itapevi e Jundiaí.

Os interessados para o Programa STEP (Students Talent Empowerment Program) devem cursar o ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2024 e junho de 2026. Os talentos universitários selecionados iniciam suas atividades na companhia no começo do ano que vem.

As inscrições contemplam os cursos de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Direito, Economia, todas as Engenharias, Química e Relações Internacionais.

Os estudantes aprovados terão direito a benefícios como bolsa-auxílio, além de vale refeição ou alimentação no local; planos de saúde e odontológico; fretado, vale-transporte ou estacionamento; desconto no Gympass; seguro de vida; 13º bolsa auxílio; cartão benefício de Natal.

Bolsa-auxílio: R$ 1.900,00

Prazo: 05/11/2023

Link: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/henkel/