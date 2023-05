Boliche vai voltar a bombar?

Os amantes do “strike” já podem comemorar: o Mr. Bowling Sports Bar abre as portas em Campinas, no dia 25 de maio, trazendo a última geração em sistemas de pistas de boliche, boa comida e muita diversão.

Instalado no Jardim Chapadão, próximo ao balão do Castelo, o Mr. Bowling Sports Bar já figura entre os maiores e mais modernos boliches do país. A nova casa tem 1.500m2 de estrutura e conta com 10 pistas profissionais de 20 metros cada, ou seja, todas com metragem oficial e capacidade para receber 60 pessoas jogando simultaneamente, além de mais 250 sentadas na área de atendimento do lounge bar.

A tecnologia dos equipamentos permite que os bumpers (barreiras) sejam acionados automaticamente para subir e evitar que a bola caia na canaleta, facilitando a jogada principalmente para o público com menos familiaridade com o esporte. Isso é um grande diferencial da casa para o conforto dos clientes, pois pode-se selecionar individualmente quem irá fazer uso dos “bumpers” e eles serão ativados automaticamente apenas para o jogador que escolher utilizá-lo. “O uso dos bumpers automáticos torna a prática do boliche mais democrática, permitindo que crianças e pessoas com algum tipo de deficiência possam competir e se divertir junto com os amigos e a família de forma mais prazerosa e igualitária. O boliche é um entretenimento para todas as idades”, afirma Ademar Bosco Junior, sócio do Mr. Bowling juntamente com seu pai, Ademar Bosco, e também de algumas das principais casas de boliche da região há quase 30 anos, o que confere a eles grande experiência no negócio.

O Mr. Bowling foi devidamente projetado e pensado não só para a prática do boliche, mas agregando mesas de bilhar, brinquedos eletrônicos e em breve um espaço kids. No lounge bar, cardápio variado de petiscos, porções, hambúrguer artesanal, pizzas, entre outros, além de uma carta de drinks especiais.

O estacionamento com manobristas garantirá o conforto dos clientes.

VOCÊ SABIA?

Aproximadamente 250 mil pistas de boliche estão espalhadas em mais de 90 países, com mais de 100 milhões de praticantes (sendo 65 milhões apenas nos EUA).

No Brasil, famosos como Elis Regina, Roberto Carlos e alguns jogadores de futebol já foram proprietários de casas.

CURIOSIDADES DA HISTÓRIA DO BOLICHE

Existem várias teorias para o surgimento, entre elas a egípcia, a dos bárbaros, a inglesa, a alemã e a europeia.

A versão moderna nasceu na Alemanha com cunho religioso, com nove pinos colocados em forma de losango. Os fiéis jogavam pedras em direção a um bastão que carregavam para se protegerem, chamado “Kegel” (ele representava o céu e quem o derrubasse estaria se livrando dos pecados). Foram encontradas várias referências ao esporte em toda a Idade Média no país.

A versão com os 10 pinos (“ten-pin”) dispostos na forma triangular foi criada nos Estados Unidos no século XIX. As regras atuais do “ten-pin bowling” foram criadas em 1875 com o surgimento da Associação Nacional de Boliche dos Estados Unidos (USBNA).

Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Noruega e Estados Unidos fundaram, em 1926, a Associação Internacional de Boliche (IBA – International Bowling Association, a primeira instituição a coordenar e normatizar o boliche no mundo).

Em 1952 a IBA transformou-se na FIQ (Fédération Internationale Des Quilleurs).

O esporte Boliche é reconhecido pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) desde 1979.

Fonte: site boliche.com.br

SERVIÇO

Inauguração Mr. Bowling Sports Bar

Quando: A partir de 25 de maio (para o público em geral)

Onde: Rua Erasmo Braga 1211, Jardim Chapadão – Campinas/SP

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira das 18h às 23h

sábados, domingos e feriados das 16h à 1h

