Esther na posse do Conselho da Juventude

A vereadora Esther Moraes (PL) participou, no Palácio dos Bandeirantes,

da cerimônia de posse aos novos 24 conselheiros e seus respectivos suplentes do Conselho Estadual da Juventude. Formada por 12 representantes do poder público e outros 12 da sociedade civil, a nova composição do conselho terá a missão de propor diretrizes para ações governamentais voltadas à promoção de políticas públicas para a juventude em todo o território paulista.

Além dos novos membros titulares e suplentes, o Conselho Estadual da Juventude terá grupos de trabalho divididos em 11 eixos temáticos com a participação de diversos especialistas. Os temas são divididos em aprendizagem e empregabilidade juvenil; saúde: equilíbrio mental, físico e social; família e projeto de vida; empreendedorismo; esporte e lazer; direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão; voluntariado e associativismo juvenil; jovem rural, turismo e meio ambiente; tecnologia e inovação; cultura e economia criativa; e cooperativismo.

Outra novidade do Conselho da Juventude é a criação de grupos de trabalho das 15 macrorregiões e 63 microrregiões paulistas. Haverá ainda uma equipe institucional composta por gestores locais e conselheiros municipais e regionais. Como vereadora mais jovem da Câmara Municipal, Esther Moraes participou do evento representando Santa Bárbara d’Oeste.

A parlamentar afirmou que pretende atuar dentro do conselho pela Região Metropolitana de Campinas (RMC), pensando na questão da juventude e na criação de oportunidades para que os jovens mais vulneráveis consigam desenvolver o próprio potencial e atingir seus objetivos.

