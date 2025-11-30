Boato – O presidente dos EUA, Donald Trump, participou do casamento do bolsonarista Paulo Figueiredo, fazendo até um discurso.

Uma imagem de forte apelo político viralizou nas redes sociais neste sábado: o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supostamente discursando na cerimônia de casamento do jornalista Paulo Figueiredo.

A foto, que mostra o presidente em frente ao casal, com um livro em mãos, rapidamente se espalhou por perfis políticos e grupos de mensagens, gerando grande repercussão sobre a proximidade do jornalista com a atual administração americana.