Baile de encerramento anima os grupos de terceira idade de Santa Bárbara

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, promoveu o baile de encerramento dos grupos da terceira idade nesta quinta-feira (27). Mais de 700 pessoas puderam celebrar as atividades de 2025 no Esporte Clube Barbarense, com o tradicional baile que teve como tema, os anos 60. O evento contou com almoço e animação da banda Tok Especial.

Felipe

“É muito especial poder participar com vocês desse evento, ouvir e compartilhar ideias e valorizar as pessoas que contribuíram tanto com nossa cidade. Deixo o abraço do prefeito Rafael Piovezan e reforço o nosso compromisso com as políticas públicas para a terceira idade, para que possam ter cada vez mais qualidade de vida”, disse o vice-prefeito Felipe Sanches, que acompanhou o evento.

Evento

A secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva ressaltou a importância do evento. “Esse baile é sempre esperado pelos participantes dos grupos e tradicionalmente é no formato e tema que eles escolhem. É um momento de convivência, valorização, acolhimento e de muita alegria, uma confraternização que encerra todas as atividades que eles tiveram ao longo do ano”, disse a secretária.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP