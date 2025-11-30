Recentemente, Ivete Sangalo comunicou o fim do seu casamento de 17 anos com Daniel Cady. Uma astróloga fez uma previsão sobre o atual momento vivido pela cantora, destacando que ela passa por uma “transição”.

A separação foi anunciada através de uma nota conjunta publicada na última quinta-feira (28).

Segundo informações compartilhadas por Giovanna Guarnieri através da “Caras”, Ivete enfrentou mudanças significativas nos últimos 10 anos.

O momento, segundo a astróloga, “sublinha sonhos, suaviza limites e, às vezes, faz com que o casal enxergue a relação mais pelo que deseja que ela seja, e não pelo que realmente é”.

O ciclo se encerra em dezembro deste ano, simbolizando um momento de reflexão para os casais. Giovanna destaca após viverem um relacionamento intenso, marcado por momentos de felicidade e desafios, é a hora de “seguir em paz”.

A separação foi anunciada durante Mercúrio retrógrado entre Escorpião e Sagitário, que, segundo a astróloga, faz com que conversas “difíceis e inevitáveis” venham à tona, resultando em diálogos profundos sobre assuntos que precisam ser “reorganizados”.

2026 pra Ivete Sangalo

2026 será um ano que promete mudanças para Ivete. Guarnieri diz que a oposição com a Lua de Ivete em Sagitário, ligada à Casa 4, pode resultar na movimentação de temas relacionados ao lar e bases emocionais.

