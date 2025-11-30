Levi Rossi discute melhorias no atendimento do Hospital Municipal

Leia + sobre política regional

O vereador Levi Rossi (PRD) se reuniu na terça-feira (25) com o diretor-geral do Hospital Municipal de Americana “Dr. Waldemar Tebaldi”, Ruy Santos, a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Godoi, e o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, para discutir melhorias no atendimento do hospital.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou demandas de usuários da rede pública de saúde e obteve informações sobre os procedimentos adotados pelos setores de urgência, emergência e internação.

“Temos acompanhado de perto o funcionamento do Hospital Municipal, ouvindo a população e trazendo suas demandas para a gestão. Estivemos pessoalmente na unidade para entender alguns fluxos de atendimento, apresentar solicitações que chegaram até nós e buscar respostas para a população. Saúde sempre é prioridade, e o nosso mandato está presente para garantir que os serviços oferecidos atendam com qualidade quem mais precisa”, afirmou Levi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP