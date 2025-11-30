Um vândalo colocou fogo em uma área dentro da praça Comendador Miller, na região central de Americana.
O pequeno princípio de incendio foi registrado pouco depois das 5h da manhã de domingo na praça Comentador Miller. O atentado foi rapidamente foi resolvido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana).
Próximo ao local das chamas havia um galão que provavelmente foi a fonte do combustível usado no atentado.
Outro vândalo
Foi o segundo caso de vandalismo no centro da cidade este mês. No último feriado, um rapaz destruiu vasos do calçadão da cidade.
O primeiro caso foi rapidamente solucionado com o vândalo sendo detido pela Gama menos de 24h depois dos ataques.
