O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado. O pedido foi feito pela Polícia Federal. Ainda não se trata do caso do julgamento pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, mas uma medida preventiva.

O ex-presidente já cumpria prisão domiciliar mas desta vez foi levado para um lugar onde vai ficar encarcerado.

Seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL RJ), havia organizado junto com o pastor Silas Malafaia uma vigília por sua saúde e contra as decisões e o que chama de ‘perseguição política’ do Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro não na Papuda

Ele foi levado para uma cela na sede da Polícia Federal onde deverá passar os próximos dias. JB foi levado para o local onde deve ficar por volta das 6h e chegou ainda antes das 7h.

Em nota oficial, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

