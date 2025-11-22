Pastor Miguel Pires pede melhorias para a Rua Integridade, no Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências da prefeitura sobre o estado de conservação da Rua Integridade, no bairro Jardim Boer.

De acordo com o parlamentar, os moradores da região relatam dificuldade no trânsito de veículos no local por conta do trecho não pavimentado da via. “Trata-se de uma rua de grande importância e extensão, com potencial para interligar pontos estratégicos do bairro. A conclusão da pavimentação pode contribuir para desafogar o trânsito, melhorar a fluidez da circulação de veículos e garantir mais segurança aos pedestres e moradores que utilizam o local”, comenta Pastor Miguel.

No documento o autor aponta que outras tentativas de solicitação do poder público já foram realizadas, porém nenhum pedido foi atendido pela prefeitura. “Anteriormente já protocolamos indicações e requerimentos solicitando melhorias. Contudo, diante da permanência do problema e da relevância da demanda, renovamos, por meio deste requerimento, o pedido para que sejam realizados, em caráter emergencial, os estudos e as providências necessárias visando à efetiva pavimentação e conclusão da via, assegurando melhores condições de mobilidade e segurança à população”, conclui.

O autor questiona se a prefeitura possui conhecimento sobre a situação da Rua Integridade e quais os motivos de a via ainda não ter sido completamente pavimentada, além de perguntar se a administração municipal possui planejamento para realizar as obras e quais medidas emergências estão sendo tomadas para amenizar os problemas estruturais.

O requerimento será discutido e votado em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

