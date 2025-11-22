O ex-prefeito Manoel Samartin parece querer ‘esquentar’ a política em Nova Odessa. Ele tem circulado e a cidade tem a possibilidade de ter nova eleição caso caminhem os processos de cassação do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Esta sexta-feira ele visitou o empresário de mídia Gleisson Alves, da TV WA.

Seu nome tem circulado nos meios políticos e ele é tido como um voto de Minerva do eleitor da cidade para um eventual ‘mandato curto’.

Gleisson e elogios a Samartin

Manoel Samartim foi prefeito de Nova Odessa por quatro mandatos, período em que deixou um legado marcado por importantes obras, conquistas e decisões que até hoje influenciam positivamente a vida dos moradores. Sua experiência como administrador é admirável e suas palavras sempre carregam sabedoria e visão de futuro.

Agradeço imensamente pela visita, pela conversa franca e pela partilha de conhecimento. Samartim, muito obrigado pela presença e por sempre demonstrar carinho e compromisso com Nova Odessa

