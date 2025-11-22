A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro se deu porque ele rompeu a tornozeleira eletrônica pouco depois da meia noite deste sábado. O risco de ele fugir era alto, diz decisão de Alexandre de Moraes que levou a Polícia Federal a encarcerar o ex-presidente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Jair Bolsonaro violou hoje às 00:08 a tornozeleira eletrônica, e iria fugir como parte do plano do filho senador FLÁVIO.

A PF entendeu que a vigília que se tornaria uma grande confusão, e muito provavelmente seria levado a alguma das várias embaixadas de Brasília.

FUGA DE RAMAGEM– A fuga do deputado Alexandre Ramagem, amigo da família, se deu de forma cinematográfica e poderia servir de modelo para o plano de tirar JB do país.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal

onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O ex-presidente foi detido por volta das 6h, e o comboio que o transportava chegou à sede da PF às 6h35. Em nota oficial, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Mais notícias do Brasil