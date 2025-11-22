Servidor de Hortolândia- Como é o seu ambiente de trabalho? E o relacionamento com os colegas e gestores? De que modo a rotina familiar interfere no trabalho? Você é responsável por cuidar de algum familiar com deficiência ? Que temas gostaria de ver abordados em capacitações profissionais?

Estas e outras questões estão presentes no “Questionário de Saúde Mental e Bem-Estar dos Servidores”, disponibilizado pela Prefeitura em diversos órgãos municipais de Hortolândia, inclusive o Paço Municipal.

Tamanho da prefeitura de Hortolândia

A Administração Municipal conta hoje com 5.203 servidores – sendo 3.756 mulheres (o equivalente a mais de dois terços) e 1.447, homens. Os dados são da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal.

Por meio desta pesquisa, a Prefeitura quer saber como anda a saúde mental e o ambiente profissional e familiar dos servidores. Organizada em quatro blocos, a sondagem servirá de base para a proposição de políticas públicas específicas, voltadas ao funcionalismo.

Segundo a secretária de Administração e Gestão de Pessoal, Ieda Manzano, o questionário é “muito importante para conhecer melhor os servidores, suas necessidades e dificuldades no ambiente de trabalho. O questionário pode ser preenchido de forma anônima por meio do QR Code”, ressalta a gestora.

Para responder à pesquisa basta escanear o QRCode abaixo ou clicar neste link.