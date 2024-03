Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro

e Mauro Cid por falsificação de certificado vacinal.

O ex-presidente é acusado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid-19.

A Ascensão da Bolha Bolsonarista e os Desafios da Presença Digital de Lula

Em um cenário político marcado pela crescente polarização e pela intensificação das disputas ideológicas, o papel das redes sociais e da mídia digital nunca foi tão crucial.

No entanto, o que temos testemunhado nos últimos tempos é um fenômeno preocupante e de proporções alarmantes: o crescimento surpreendente e inusitado da bolha bolsonarista, contrastado com a difícil retenção que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado em suas redes sociais. Estamos diante de um ponto de inflexão social que pode colocar em risco nosso processo democrático.

Estudos recentes conduzidos pelo IRIA – Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial, encomendados pela CNN Brasil, trazem um alerta para o vertiginoso crescimento da polarização política e para o papel crucial das redes sociais nesse cenário.

Dados revelam que o Presidente Jair Bolsonaro mantém uma base de seguidores consideravelmente maior do que o ex-presidente Lula, detendo 70% do total de seguidores acumulados pelos dois líderes. Durante o período analisado (jan a março), Bolsonaro continuou a expandir sua base de seguidores, aumentando em mais de 245 mil, enquanto Lula viu uma redução de aproximadamente 38.8 mil seguidores.

Essa disparidade sugere uma dinâmica de crescimento contínuo para Bolsonaro e possíveis desafios de retenção para Lula, evidenciando a complexidade das interações políticas nas plataformas digitais.

