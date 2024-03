Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 67 Milhões nesta terça

A Mega-Sena sorteia, nesta terça-feira (19), R$ 67 milhões, pelo concurso 2.702. O sorteio da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, terá uma renda média de R$ 379 mil por mês.

O último concurso 2.701, sorteado no sábado (16) teve 72 apostas com acertos de cinco números e ganharam R$ 59.349,01 e 5.712 apostas que acertaram quatro números e ganharam R$ 1.068,70. Saiba mais sobre os detalhes das apostas ganhadoras na página da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Timemania:

A Timemania também está acumulada e pode pagar R$ 21 milhões pelo concurso 2.068 nesta terça-feira (19). A aposta custa R$ 3,50.

Para concorrer, basta o apostador escolher 10 dezenas entre as 80 e um Time do Coração. São sorteados sete dezenas e um Time do Coração. Ganha quem acertar de três a sete números ou o time.

Cada vez que você aposta, dá uma forcinha para sua sorte, para seu time e ainda ajuda no desenvolvimento do esporte no país.

Saiba mais sobre a Timemania pelo portal loterias܂caixa.gov.br opção Timemania.