Veja os grupos da Libertadores 2024

O sorteio dos oito grupos da Copa Libertadores da América 2024.

Os representantes brasileiros na Libertadores 2024 são Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Botafogo. O país conquistou as últimas cinco edições do torneio. Os 32 times foram divididos em quatro potes.

A fase de grupos da Libertadores será realizada entre 3 de abril e 29 de maio por conta da pausa para a Copa América. Já o mata-mata se inicia em agosto, e a final em jogo único está marcada para 30 de novembro, em Buenos Aires.

Veja a divisão de grupos da Libertadores 2024

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño-PAR

Alianza Lima-PER

Colo Colo-CHL

Grupo B

São Paulo

Barcelona-EQU

Talleres-ARG

Cobresal-CHI

Grupo C

Grêmio

Estudiantes-ARG

The Strongest-BOL

Huachipato-CHL

Grupo D

LDU-EQU

Junior Barranquilla-COL

Universitario-PER

Botafogo

Grupo E

Flamengo

Bolívar-BOL

Millonarios-COL

Palestino-CHL

Grupo F

Palmeiras

Independiente Del Valle-EQU

San Lorenzo-ARG

Liverpool-URU

Grupo G

Peñarol-URU

Atlético-MG

Rosario Central-ARG

Caracas-VEN

Grupo H

River Plate-ARG

Libertad-PAR

Deportivo Táchira-VEN

Nacional-URU

