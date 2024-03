A Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio Academia da Guarda Civil de Santa Bárbara d´Oeste, iniciou mais um Curso de Formação de Guarda Civil nesta semana. A nova turma conta com 28 integrantes, sendo 25 guardas de Hortolândia e três de Charqueada.

Além dos 61 novos guardas barbarenses formados em três turmas entre 2021 e 2023, outros 70 guardas das cidades de Borborema, Cesário Lange, Charqueada, Hortolândia, Nova Odessa e Tapiratiba frequentaram o curso, referência no Estado de São Paulo na formação de guardas-civis.

A formação conta com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, dentre outros, sendo ministrada por instrutores e professores especialistas nas legislações pertinentes. No final do curso, os guardas receberão certificado de conclusão e aptidão para o exercício da atividade. A nova turma frequentará três meses na formação, sendo 10 horas por dia, totalizando 576 horas no total.