O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma queda nesta segunda-feira. Ele feriu a cabeça com a queda, que aconteceu durante a noite.

Na semana do Natal, ele passou por quatro cirurgias. Segundo apoiadores e familiares, ele apresenta claramente um quadro de saúde muito fragilizada. Esses reclamam que, apesar da saúde frágil, lhe foi negada a prisão domiciliar.

Bolsonaro condenado

O ex comandante da nação foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e começou a cumprir pena depois de tentativa de fuga quando usou ferro de solda para romper a tornozeleira eletrônica.

