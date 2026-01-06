Sebrae Aqui Sumaré recebe selo de referência em atendimento

Leia Mais notícias da cidade e região

As unidades Sebrae Aqui Sumaré – Área Cura e Matão – conquistaram destaque regional ao figurarem entre as 17 unidades premiadas com o Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2025, na regional ER Campinas. O reconhecimento, segundo a administração, reforça a qualidade do atendimento oferecido no município e o compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo local.

A ER Campinas é a Escritório Regional do Sebrae responsável por coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Sebrae em diversos municípios da região, garantindo padrões de excelência no atendimento aos micro e pequenos empreendedores, trabalhadores e cidadãos.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a conquista reafirma o direcionamento da gestão municipal.

“Esse reconhecimento mostra que Sumaré está no caminho certo, investindo em políticas públicas eficientes, em parcerias sólidas e em um atendimento de qualidade para quem gera emprego e renda. O Sebrae Aqui é uma ferramenta fundamental para apoiar nossos empreendedores e promover o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também ressaltou a importância do trabalho integrado entre a Prefeitura, o Sebrae e os parceiros. “Esse prêmio é fruto de um trabalho sério, técnico e comprometido, construído a muitas mãos. Valorizar o Sebrae Aqui é valorizar quem empreende, quem acredita em Sumaré e quem movimenta a economia do nosso município. Seguiremos fortalecendo essas ações para ampliar oportunidades e gerar mais desenvolvimento”, afirmou.

Segundo o secretário do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, a premiação é resultado direto do empenho, da dedicação e do compromisso demonstrados ao longo de 2025 por toda a equipe do Sebrae. “O selo reconhece a qualidade, eficiência e impacto positivo dos serviços prestados, que contribuem de forma concreta para o desenvolvimento econômico do município”, afirmou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, o Sebrae Sumaré tem um trabalho sério, técnico e humanizado, que fortalece o desenvolvimento econômico local, estimula o empreendedorismo e contribui diretamente para a geração de trabalho e renda no município.

Endereços de atendimento do Sebrae em Sumaré:

• Centro: Praça da República, 203

• Matão: Avenida Emílio Bosco, 825

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP