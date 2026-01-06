Carro elétrico segue em alta no Brasil

Depois de um mês de dezembro espetacular, o mercado de veículos eletrificados leves no Brasil fechou 2025 com 223.912 unidades vendidas, registrando um novo recorde anual da série histórica da ABVE e um crescimento de 26% sobre os números de 2024 (177.358). Só em dezembro foram 33.905 emplacamentos, 60% a mais do que em novembro (21.209) e 57% acima de dezembro de 2024 (21.634).

Foi, por larga margem, o melhor mês da história da eletromobilidade no país, com participação de 13% sobre as vendas totais de veículos leves no mercado doméstico.

O crescimento de 26% nas vendas de eletrificados em 2025 evidencia um desempenho significativamente superior ao do mercado automotivo como um todo. Enquanto as vendas de veículos leves no Brasil (de todas as tecnologias) registraram uma expansão de apenas 2,6% entre 2024 e 2025 (de 2.484.740 unidades para 2.549.517), os eletrificados avançaram num ritmo dez vezes maior, reforçando a tendência de aceleração da transição tecnológica no país.

Os eletrificados incluem os veículos 100% elétricos (BEV), híbridos plug-in (PHEV) e híbridos sem recarga externa (HEV e HEV Flex), excluindo os micro-híbridos (MHEV).

Virada

“São números muito expressivos”, comemorou o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. “Eles indicam que os eletrificados crescem num ritmo muito superior ao do conjunto do mercado, mesmo num cenário macroeconômico mais adverso, como foi o do segundo semestre do ano passado”.

Ricardo Bastos destacou algumas características que fizeram de 2025 um ano de virada para a eletromobilidade no Brasil. “Em primeiro lugar, ultrapassamos o marco simbólico dos 200 mil veículos eletrificados vendidos num único ano. Em 2016, tínhamos ficado felizes quando atingimos 1.091 unidades e agora, em 2025, chegamos a 223.912. O mercado aumentou 20.423% em apenas 10 anos!”.

Outro ponto importante foi o início da produção de veículos 100% elétricos e elétricos plug-in no Brasil, com a inauguração das fábricas da GWM em Iracemápolis (SP), da BYD em Camaçari (BA) e da Comexport no novo polo multimarcas de Horizonte (CE), com produção iniciada de modelos da GM.

Além disso, o presidente da ABVE destacou o aumento da oferta de eletrificados, com preços mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Foram 400 modelos diferentes só em 2025, ou 26% acima dos 317 de 2024.

Diversidade do carro elétrico

Graças a essa diversidade, a participação de mercado (market share) dos eletrificados no total das vendas domésticas de veículos leves (2.549.517) fecha 2025 em 9%, chegando a 13% em dezembro (sobre vendas totais no mês de 267.118). A participação em dezembro foi a maior já registrada na série histórica da ABVE, confirmando a sólida evolução desse mercado. Em dezembro de 2024, essa participação era de 9%.

“Em resumo, os eletrificados são o setor mais inovador e dinâmico do mercado automotivo brasileiro, e o que mais investe em geração de emprego”, afirmou o presidente da ABVE.

“E o mais importante: eles já conquistaram a confiança do consumidor. Por isso, hoje ninguém mais tem dúvidas de que a eletromobilidade veio para ficar no Brasil”, concluiu.

Plug-in

Do total de 33.905 eletrificados vendidos em dezembro de 2025, 78% (26.511) foram elétricos plug-in (BEV e PHEV), sendo que os PHEV foram responsáveis por 44% (14.961), e os BEV 100% elétricos por 34% (11.550). Na comparação com novembro (16.943), os plug-in registraram um crescimento de 56,5% nas vendas. Sobre dezembro de 2024 (14.889), o aumento foi de 78%.

De janeiro a dezembro de 2025, o mercado emplacou 181.542 veículos elétricos plug-in, ou 81% dos 223.912 eletrificados do ano. Em 2024, esse total foi de 125.624 (71% de 177.358).

Os híbridos plug-in (PHEV) mantiveram a liderança dos eletrificados durante todo ano de 2025, com 101.364 emplacamentos, ou 45% do total. Na comparação com 2024 (64.009), houve um crescimento de 58%. Os BEV 100% elétricos fecharam o ano com 80.178 unidades vendidas, ou 36% do total de eletrificados. Em relação a 2024 (61.615), houve um aumento de 30%.

Híbridos

As vendas de dezembro dos híbridos sem recarga externa (HEV e HEV Flex) chegaram a 7.394 unidades, ou 22% do total de eletrificados do mês. Os HEV Flex ficaram com 14% (4.629) e os HEV com 8% (2.765). Sobre novembro (4.266), houve um aumento de 73% nas vendas dos HEV, puxado pelo crescimento expressivo dos HEV Flex.

De janeiro a dezembro, os HEV e HEV Flex atingiram 42.370 unidades, ou 19% do total de eletrificados. Em 2024, esses modelos tinham chegado a 35.549 (14% do total). Em 2025, as vendas de HEV Flex ficaram em 21.323 unidades (9,5% do total de eletrificados). Em relação a 2024 (20.278), o crescimento foi de 5%. Os HEV a gasolina chegaram a 21.047 unidades no ano, ou 9,4% do total de eletrificados. Sobre 2024 (15.271), o aumento foi de 38%.

Veículos leves eletrificados por tecnologia no Brasil – Dezembro de 2025:

PHEV 14.961 (44,1%)

BEV 11.550 (34,1%)

HEV FLEX 4.629 (13,6%)

HEV 2.765 (8,2%)

TOTAL: 33.905

Veículos leves eletrificados por tecnologia no Brasil – Jan/Dez 2025:

PHEV 101.364 (45,3%)

BEV 80.178 (35,8%)

HEV FLEX 21.323 (9,5%)

HEV 21.047 (9,4%)

TOTAL: 223.912

Micro-híbridos

As vendas dos veículos micro-híbridos (MHEV) totalizaram em dezembro 5.838 unidades, com um crescimento nas vendas de 19% em relação a novembro (4.906). Os MHEV 12V foram responsáveis por 70% das vendas desse segmento (4.089), com um crescimento de 22,5% em relação a novembro (3.339). Já os MHEV 48V ficaram com os 30% restantes (1.749), com aumento de 11,6% sobre novembro (1.567). De janeiro a dezembro foram vendidos 61.340 micro-híbridos.

Na comparação com 2024 (16.185), houve um crescimento expressivo de 279%, que se justifica pela entrada no mercado de novos modelos.

Geografia da eletromobilidade

O Sudeste segue como o principal polo da eletromobilidade no país, concentrando 46,4% das vendas de veículos eletrificados em 2025 (103.964). Na sequência, o Sul mantém a segunda colocação, com 18% do mercado (40.085). A disputa pela terceira posição marcou o comportamento do mercado ao longo do ano, com Nordeste e Centro-Oeste alternando-se nessa colocação.

No balanço final de 2025, o Nordeste consolidou-se como a terceira maior região em participação, com 16% das vendas, ou 36.596 unidades.

Apesar da liderança do Sudeste, os dados evidenciam uma desconcentração gradual do mercado. Em 2023, a região respondia por 52% das vendas de eletrificados. Em 2025, essa participação caiu para 46,4%. Mas houve em 2025 um leve recuo na interiorização da eletromobilidade (vendas fora das capitais). De janeiro a dezembro, 53% dos emplacamentos de eletrificados (118.797), concentraram-se nas capitais brasileiras. Em 2024, essa participação foi de 54% (96.253).

Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em 2025:

1º – Sudeste: 103.964 (46,4%)

2º – Sul: 40.085 (17,9%)

3º – Nordeste: 36.596 (16,3%)

4º – Centro-Oeste: 33.964 (15,2%)

5º – Norte: 9.303 (4,2%)

Os 5 estados que mais venderam veículos eletrificados leves em 2025:

1º – São Paulo: 68.618 (30,6%)

2º – Distrito Federal: 21.639 (9,7%)

3º – Minas Gerais: 15.155 (6,8%)

4º – Rio de Janeiro: 14.280 (6,4%)

5º – Paraná: 14.024 (6,3%)

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em 2025:

1º – São Paulo: 28.212 (12,6%)

2º – Brasília: 21.639 (9,7%)

3º – Belo Horizonte: 9.372 (4,2%)

4º – Rio de Janeiro: 8.349 (3,7%)

5º – Curitiba: 6.488 (2,9%)





Essas informações estão detalhadas no BI (Business Intelligence) da ABVE Data, no site da ABVE. Estão divididas em temas: Geral, Frotas e Geografia da Eletromobilidade.

