Filmes e séries mais vistos de dezembro no Brasil 

Com o fim do ano se aproximando, 2026 já começa prometendo muita diversão. Distribuído pela Imagem Filmes, Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu estreia nesta quinta, 08 de janeiro, nos cinemas de todo o Brasil, chegando em pleno verão e durante as férias escolares com uma nova e empolgante aventura dos personagens adorados por gerações.

Dirigido por Gang Zhang, o longa resgata as clássicas confusões entre o gato e o rato mais famosos do mundo, celebrando seu legado por meio de um visual marcante e de uma história que equilibra a nostalgia e o frescor do novo.

Confira cinco motivos que tornam Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu o programa ideal para janeiro para as crianças e adultos:

1. Uma celebração aos 85 anos de Tom & Jerry

2025 foi um ano de celebração para a dupla de gato e rato mais amada da história das animações. Criados em 1940 por William Hanna e Joseph Barbera, Tom & Jerry completaram 85 anos em fevereiro, reafirmando seu lugar como ícones culturais que atravessaram gerações. Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu surge como uma celebração ao legado desses personagens, apresentando a dupla para uma nova geração. O filme traz uma história inédita, repleta de aventuras, novos personagens e uma animação vibrante, sem perder o espírito clássico que tornou Tom & Jerry eternos.

2. Nostalgia para os mais velhos, aventura para os mais novos

Ao promover o encontro da dupla icônica com novos personagens, Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu equilibra com a nostalgia e o inédito, construindo uma grande aventura capaz de dialogar com diferentes gerações. Resgatando a essência do humor físico e das situações absurdas que transformaram Tom e Jerry em uma referência do entretenimento, o filme desperta a memória afetiva de quem cresceu acompanhando suas trapalhadas na televisão. Ao mesmo tempo, insere a dupla em uma narrativa contemporânea, pensada para conquistar o público jovem, sem abrir mão do afeto e da nostalgia que seguem encantando os adultos.

3. Um visual de tirar o fôlego

Fruto de um grande trabalho colaborativo entre a Warner Bros. Pictures, China Film Co., Ltd. e Origin Animation, Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu apresenta um visual de tirar o fôlego no primeiro longa-metragem da franquia totalmente produzido em animação 3D. Dos corredores de um museu a mundos alternativos repletos de cores, texturas e detalhes, o filme constrói uma estética vibrante e dinâmica, que leva a clássica perseguição entre gato e rato a um novo patamar visual. O resultado é uma experiência envolvente, capaz de encantar tanto os fãs de longa data quanto as novas gerações.

4. Uma trilha sonora que ficará na cabeça

Com melodias marcantes que permanecem na memória do público, a trilha sonora de Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu é assinada por Vivek Maddala, compositor duas vezes vencedor do Emmy® e com uma sólida carreira na criação de músicas para cinema, teatro, dança e televisão. Além desta nova produção, Maddala já deixou sua marca no universo da dupla em outros projetos da franquia, sendo responsável pela trilha sonora da série animada O Show de Tom & Jerry (2016–2021) e do longa Tom e Jerry no Velho Oeste (2021), reforçando sua ligação criativa com os personagens.

5. Uma viagem cultural inesquecível

O diretor Gang Zhang e sua equipe transformam Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu em uma verdadeira experiência cultural. Na trama, Jerry, fascinado por civilizações antigas, se infiltra em uma grande exposição no Metropolitan Museum, em Nova York, em busca da misteriosa Bússola Mágica.

Tom, que agora trabalha como segurança do museu, entra em perseguição, e ambos acabam sendo transportados por um portal mágico para outro mundo. É assim que chegam à Cidade Dourada, um cenário repleto de tradições milenares. Entre comidas exóticas, templos majestosos, criaturas fantásticas, fogos de artifício coloridos e trajes ornamentados, Tom e Jerry, e também o espectador, mergulham em um universo visual rico que celebra heranças culturais ancestrais de forma encantadora e acessível para toda a família.

Sinopse:

A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar um jeito de voltar para casa antes que seja tarde.