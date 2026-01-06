Tivoli tem oficinas de dinossauros e encontro de fãs de Harry Potter no fds

Programação reúne oficinas infantis, encontro de fãs, atrações temáticas e opções de lazer para o período de férias escolares

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping inicia o ano de 2026 com uma programação diversificada e pensada especialmente para o período de férias escolares, convidando famílias a aproveitarem o fim de semana com atividades gratuitas, atrações temáticas e opções completas de lazer.

Com ações que estimulam a criatividade, o aprendizado e a convivência em família, o shopping preparou uma programação especial com atividades para todas as idades.

Entre os destaques da programação estão as Oficinas Tivossauro, tradicionais atividades gratuitas voltadas às crianças de 4 a 12 anos, que acontecem em frente ao Restaurante Estação Valentina.

Com monitores capacitados, preparados inclusive para atender crianças com TEA e outras necessidades, garantindo um ambiente acolhedor, inclusivo e seguro para todos os participantes, as oficinas acontecem no final de semana e trazem dois temas: Terrário Dino no sábado (dia 10) e Escavação de Dinossauros no domingo (dia 11).

Com duração aproximada de 45 minutos, as oficinas acontecerão às 14h, 15h, 16h e 17h. As inscrições devem ser feitas presencialmente, a partir das 13h, em frente à Estação Valentina.

Encontro de Fãs de Harry Potter retorna ao Tivoli

Também neste final de semana, o universo mágico de Hogwarts volta a tomar conta do Tivoli Shopping com mais uma edição do Encontro de Fãs de Harry Potter, ação que já foi sucesso em 2025 no centro de compras.

Gratuito, o evento acontece em frente ao Restaurante Coco Bambu e reúne produtos oficiais da saga como varinhas, Mapa do Maroto, flâmulas e canecas, bebidas especiais, incluindo a famosa cerveja amanteigada, espaço para troca de figurinhas, cenário instagramável e interativo com a capa da invisibilidade.

A iniciativa também possui caráter solidário, com arrecadação revertida para ações assistenciais.

O Encontro de Fãs de Harry Potter acontecerá no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 22h, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

“O Tivoli busca sempre trazer experiências que conectam diferentes gerações e esses eventos fortalecem nosso papel como espaço de convivência e lazer durante as férias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Cinema, gastronomia e lazer completam a experiência

Além das atrações especiais, o Tivoli Shopping conta com um mix completo de lojas, quiosques, restaurantes e praça de alimentação. O shopping conta, também, com uma programação variada nas salas do Moviecom, ideal para aproveitar o tempo livre em família durante as férias escolares.

Serviço:

Vila Tivossauro

📅 Sábado e domingo, dias 10, 11, 17 e 18 de janeiro de 2026

🕒 Às 14h, 15h, 16h e 17h (inscrições presenciais a partir das 13h). Duração aproximada: 45 minutos cada sessão.

❗Atração gratuita | Crianças 4 a 12 anos

📍 Em frente ao Restaurante Estação Valentina | Tivoli Shopping

Encontro de Fãs de Harry Potter

📅 Sábado e domingo, dias 10 e 11 de janeiro de 2026

🕒 Sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 22h

❗Atração gratuita

📍 Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP