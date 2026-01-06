Hortolândia remove, para conserto, dispositivos vandalizados no Pq. Lago da Fé

Denúncias podem ser realizadas pela população para o telefone 153 da Guarda Municipal

Equipes da Prefeitura de Hortolândia continuam o trabalho para consertar dispositivos públicos vandalizados nas áreas de lazer da cidade. Nesta segunda-feira (5), peças da academia ao ar livre e do playground do Parque Socioambiental Lago da Fé, no Parque Gabriel, foram removidas para conserto.

O objetivo da ação é manter os espaços bem cuidados para o uso da população. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, por semana, em média, 10 praças recebem diferentes trabalhos de zeladoria. Também no parque, foi realizado o mutirão de poda do mato e limpeza. Na cidade, são mais de 100 espaços que servem como ponto de encontro para a comunidade, com oferta de lazer e prática esportiva.

“A quebra dos aparelhos e o prejuízo, além de atrapalhar a diversão das pessoas que querem utilizar de maneira correta as áreas públicas, também causam prejuízo financeiro. As equipes que são deslocadas para consertar os dispositivos, poderiam estar atuando em outra área, realizando novas ações. Pedimos a colaboração de todos para manter a cidade limpa e bem cuidada. Em caso de qualquer situação que indique vandalismo, o munícipe pode acionar a Guarda Municipal realizando a denúncia, pelo telefone 153”, comentou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panicio, o Mercadão.

MAIS ZELADORIA

Além das ações no Parque Socioambiental Lago da Fé, a semana também começou em Hortolândia com mutirão de poda do mato nos canteiros centrais das avenidas Anhanguera e Sao Francisco de Assis. O serviço também foi concluído na área verde entre os jardins São Sebastião e Interlagos e no entorno do OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jardim Santa Clara do Lago. Já no Jardim Mirante, a área onde fica localizado o poço artesiano de água potável recebe nova pintura, contribuindo com o embelezamento do espaço.

