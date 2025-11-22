O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu que tentou romper a tornozeleira eletrônica na sexta-feira antes da prisão decretada e executada este sábado pela Polícia Federal.
Ele usou um ferro de solda para abrir a peça que o monitorava desde a tarde. E usou um ferro de solda para testar o equipamento. Disse que o fez por ‘curiosidade’.
Vídeo- Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica
Policial: – tu usou alguma coisa pra queimar?
Bolsonaro: – meti o ferro quente aí!, curiosidade!
Policial: – ferro de passar?
Bolsonaro: -não não, ferro de solda!
