O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu que tentou romper a tornozeleira eletrônica na sexta-feira antes da prisão decretada e executada este sábado pela Polícia Federal.

Ele usou um ferro de solda para abrir a peça que o monitorava desde a tarde. E usou um ferro de solda para testar o equipamento. Disse que o fez por ‘curiosidade’.

Vídeo- Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica

Policial: – tu usou alguma coisa pra queimar?

Bolsonaro: – meti o ferro quente aí!, curiosidade!

Policial: – ferro de passar?

Bolsonaro: -não não, ferro de solda!

tornozeleira

