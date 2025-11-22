A família busca por Wellington Bonilia, conhecido por “Tatinho”, 35 anos, desaparecido desde 20/11. Ele foi visto pela última vez próximo ao postinho da Rua Austrália, no Parque das Nações, em Americana.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Moreno, cabelo curto e barba rala, usava bermuda, chinelo e camisa branca. Informações podem ser repassadas ao (19) 99466-9119.
Tatinho é muito querido
Custa pouco compartilhar a postagem e ajudar a levar a mensagem a mais gente. Vamos divulgar e ajudar a família e o rapaz.
O NM agradece.
Leia Mais notícias da cidade e região