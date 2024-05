O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai a Rio Claro na 3a-feira

para fazer ato político e ato em prol de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul (RS). O anúncio do evento foi feito nas redes sociais oficiais do ex-presidente, informando que o ato “Unidos pelo Rio Grande do Sul” ocorrerá das 10h às 19h.

A executiva municipal do PL anunciar o evento e confirmar que o próprio ex-presidente Bolsonaro estará em Rio Claro para no movimento, que ocorrerá no Sobradão, na Estrada do Sobrado, na região do Jardim São Caetano.

O anúncio ocorreu através da presidente municipal do PL, Neia Garcia, e do vice-prefeito Rogério Guedes, pré-candidato a prefeito pelo partido.

