A equipe do Bom Prato de Sumaré está representando o município no concurso estadual Chef em Ação, iniciativa promovida pelo Governo do Estado de São Paulo para reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais das unidades do Programa Bom Prato. A nutricionista e o cozinheiro da unidade prepararam uma receita exclusiva para a competição, demonstrando criatividade, técnica e o compromisso com a oferta de uma alimentação saudável, saborosa e acessível.

O concurso reúne equipes de diversas unidades do Bom Prato espalhadas pelo estado, que são desafiadas a desenvolver pratos inéditos. As receitas são avaliadas por critérios como sabor, apresentação, valor nutricional, inovação e viabilidade de preparo, estimulando a troca de experiências e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais que atuam diariamente nas cozinhas do programa.

Em Sumaré, a participação no Chef em Ação evidencia a dedicação da equipe responsável pelo atendimento à população e reforça a qualidade do serviço prestado pela unidade. O Bom Prato é referência na oferta de refeições balanceadas e nutritivas a preços populares, contribuindo para a segurança alimentar de milhares de pessoas.

Mais do que uma competição gastronômica, o Chef em Ação busca reconhecer os profissionais que trabalham nos bastidores da produção das refeições, incentivando a criatividade, a inovação e o compartilhamento de boas práticas entre as unidades do programa.

Para a secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, a presença da equipe de Sumaré no concurso é motivo de orgulho para a cidade. “A participação da equipe do Bom Prato de Sumaré no Chef em Ação é motivo de orgulho para nosso município. Esse reconhecimento valoriza profissionais que, diariamente, desempenham seu trabalho com dedicação, carinho e compromisso em oferecer uma alimentação de qualidade à população. Parabenizamos nossa equipe por representar Sumaré com excelência e desejamos muito sucesso nessa importante competição”, destacou a secretária.